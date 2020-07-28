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11:58

ФБК оштрафовали на 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента на "Навальный Live"

фото ЗакС политика ФБК оштрафовали на 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента на "Навальный Live"

Симоновский суд Москвы оштрафовал Фонд борьбы с коррупцией на 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента, передает "МБХ медиа".

Протокол по ст. 19.34 КоАП (нарушение закона об иноагентах) был составлен в отношении ФБК из-за отсутствия маркировки иноагента в YouTube-канале "Навальный Live". Юрист ФБК Александр Помазуев на заседании суда настаивал, что фонд не размещает никакой информации на этом канале, и этот ресурс финансируется из других источников.

Накануне за то же правонарушение суд оштрафовал на 100 тысяч рублей директора ФБК Ивана Жданова.

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