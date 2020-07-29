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11:25

ЕСПЧ зарегистрировал первые жалобы фигурантов "московского дела"

фото ЗакС политика ЕСПЧ зарегистрировал первые жалобы фигурантов "московского дела"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал первые 17 обращений, поданных фигурантами "московского дела", уведомляет "Апология протеста".

"ЕСПЧ усмотрел признаки нарушения статей 5, 6 и 11 Конвенции. Интересы заявителей представляют адвокаты Федор Сирош и Николай Васильев", - уточняется в сообщении.

5, 6 и 11 статьи Конвенции - это права на свободу передвижения, справедливый суд и свободу собраний.

Напомним, летом 2019 года в Москве вспыхнули протесты на фоне недопуска независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. Только на несанкционированной акции 27 июля в полицейские автозаки попало 1373 человека. Многие демонстранты были постфактум привлечены к ответственности по ст. 20.2 КоАП (Нарушение законодательства о митингах).

Итогом протестов стало "московское дело", фигурантами которого стали 32 человека, из которых 22 получили реальные сроки заключения.

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