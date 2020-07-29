ЕСПЧ зарегистрировал первые жалобы фигурантов "московского дела"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал первые 17 обращений, поданных фигурантами "московского дела", уведомляет "Апология протеста".

"ЕСПЧ усмотрел признаки нарушения статей 5, 6 и 11 Конвенции. Интересы заявителей представляют адвокаты Федор Сирош и Николай Васильев", - уточняется в сообщении.

5, 6 и 11 статьи Конвенции - это права на свободу передвижения, справедливый суд и свободу собраний.

Напомним, летом 2019 года в Москве вспыхнули протесты на фоне недопуска независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. Только на несанкционированной акции 27 июля в полицейские автозаки попало 1373 человека. Многие демонстранты были постфактум привлечены к ответственности по ст. 20.2 КоАП (Нарушение законодательства о митингах).

Итогом протестов стало "московское дело", фигурантами которого стали 32 человека, из которых 22 получили реальные сроки заключения.