КГА работает над специальными конструкциями для граффити

Чиновники из комитета по градостроительству и архитектуре занялись разработкой уличных конструкций, предназначенных для размещения на них граффити и иных произведений уличного визуального искусства, о чем написала пресс-служба Смольного.

"Их планируется размещать в городской среде как на постоянной, так и на временной основе. Комитетом уже направлены соответствующие обращения в районные администрации – с просьбой дать предложения о возможных местах постоянного размещения таких конструкций", - гласит сообщение.

Ожидается, что описываемые объекты можно будет устанавливать в местах различных массовых мероприятий - как минимум на время их проведения.

В начале нынешнего лета главы КГА и КГИОП провели публичный диспут о правовых границах для граффитистах и путях решения этой проблемы, поскольку коммунальщики часто закрашивают уличные произведения искусства, и это приводит к скандалам и конфликтам. Один из недавних случаев такого рода - портрет поэта Иосифа Бродского к 80-летию со дня его рождения в центре города.