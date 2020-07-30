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19:03

"Человек с плакатом - это Пикетмэн": Азар запустил проект по сбору денег на штрафы за одиночные пикеты

фото ЗакС политика "Человек с плакатом - это Пикетмэн": Азар запустил проект по сбору денег на штрафы за одиночные пикеты

Спецкорреспондент "Новой газеты", московский муниципальный депутат Илья Азар в своем Facebook сообщил об открытии проекта "Пикетмэн", в рамках которого планируется собирать деньги на штрафы за одиночные пикеты.

По словам Азара, в России только за лето 2020 года уже "не десятки, а, кажется, больше сотни" человек оштрафовали за участие в одиночных пикетах. По мнению журналиста, такая форма мероприятия стала уже более опасной для участников, чем массовые несогласованные акции.

"Одиночный пикетирующий в России сейчас — это настоящий Супергерой. Человек с плакатом — это Пикетмэн или Пикетвумэн, который защищает наше право на свободу собраний, на публичное выражение своего мнения, наше право на мирный протест", - считает Азар.

Азара за лето уже дважды задерживали за участие в одиночных пикетах, в начале июня он отбывал арест за пикет в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Во время ареста Азара в пикеты выходили его коллеги-журналисты и активисты, их полицейские тоже задерживали и в Москве, и в Петербурге.

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