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Муниципал

13:28

Смольный решил проверить декларацию еще одного мундепа-"яблочника"

фото ЗакС политика Смольный решил проверить декларацию еще одного мундепа-"яблочника"

Муниципальный депутат МО "Нарвский округ" от "Яблока" Анна Каруличева сообщила ЗАКС.Ру, что комитет территориального развития прислал ей уведомление о проверке ее декларации о доходах на достоверность информации. Документ датирован 28 июля, но мундеп, по ее словам, получила его только 30 июля. в уведомлении же сказано, что Каруличева должна дать согласие на обработку данных до 31 июля. Она сообщила, что делать этого не планирует.

- Я считаю, что я предоставила все необходимые сведения в рамках закона, и я дополнительного согласия давать им не буду, - заявила мундеп.

По ее мнению, проверить ее декларацию решили из-за ее активной оппозиционной деятельности в муниципалитете. Ранее она рассказывала, что ее вместе с другим депутатом от Партии роста не приглашают на заседания. Каруличева сообщила, что подала иск в суд с требованием отменить все решения, принятые на совете без присутствия оппозиционеров. Также мундеп рассказала, что подала иск для того, чтобы лишить зарплаты заместителя председателя:

- Еще у меня иск в суд к ним по незаконности получения, по моему мнению, заместителем главы заработной платы. Так как у нас в совете 10 человек, на зарплате должен быть только один депутат, а у нас два.

Также комитет территориального развития решил проверить декларации депутатов муниципального совета МО "Малая Охта" от партии "Яблоко" Артема Голева и Веры Морозовой. Они считают, что это давление перед выборами нового главы муниципалитета. 

София Саттарова

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