Правоохранители пришли с обыском к Галяминой на дачу

Московский муниципальный депутат Юлия Галямина сообщила в Twitter, что сотрудники полиции и Следственного комитета приехали к ней на дачу с обыском.

В отношении Галяминой возбуждено дело по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митинга). Поводом стал призыв выйти 15 июля на акцию против поправок в Конституцию. По этой статье мундепу грозит до 5 лет лишения свободы.

В поддержку Галяминой выступили Ассоциация независимых муниципальных депутатов и кампания "НЕТ!". Они назвали дело политически мотивированным и потребовали его закрытия.

фото: Юлия Галямина / Twitter