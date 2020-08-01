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Поправки в Конституцию

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11:50

По "дадинской" статье московскому мундепу Галяминой назначили подписку о невыезде

фото ЗакС политика По "дадинской" статье московскому мундепу Галяминой назначили подписку о невыезде

Московский муниципальный депутат Юлия Галямина, в отношении которой возбудили уголовное дело по политической статье 212.1 УК, за прошедшие сутки испытала на себе ночной обыск и получила в качестве меры пресечения подписку о невыезде. 

"У Юли провели сегодня обыск на даче, потом допрашивали весь вечер по "дадинской" статье, предъявили обвинение и взяли подписку о невыезде. Вот мы дожили и до ночных обысков. Поправки работают!, - прокомментировал последние события в Facebook политический союзник Галяминой, Дмитрий Гудков.

Дело против Галяминой возбудили из-за неоднократного нарушения ею правил проведения массовых мероприятий. 15 июля она была одним из инициаторов сбора подписей против принятых поправок в Конституцию, который перерос в протестное шествие и привел к жестким массовым задержаниям в столице.

Напомним, что статья, по которой привлекли к уголовной ответственности Галямину, неоднократно подвергалась критике со стороны таких институций, как, в частности, президентский Совет по правам человека и Конституционный суд. Несмотря даже на публичную критику Владимиром Путиным приговора активисту Константину Котову, ставшему вторым в истории осужденным по "дадинской статье", последний до сих пор находится в местах лишения свободы.

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