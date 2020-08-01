"Поправки вносились другим депутатом": Первые подробности дела единоросса Коваля

Депутата Заксобрания Петербурга от "Единой России" Романа Коваля и его бывшего помощника Андрея Гришина поздно вечером 31 июля арестовали на два месяца. Первого по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, второго по подозрению в посредничестве взяточничеству. Приморский районный суд отправил их в СИЗО до 29 сентября. На заседании были оглашены материалы дела, в том числе фрагменты допроса пока единственного свидетеля - бизнесмена Михаила Лихолетова.

По версии следствия, Коваль через депутатские поправки в бюджет Петербурга в период с 2018 по 2020 год мог способствовать выделению городских субсидий медицинским организациям. Те объявляли конкурсы на закупку медоборудования и других материалов. Тендеры выигрывали компании Лихолетова, и тот якобы "благодарил" парламентария "откатами", которые, по версии правоохранителей, передавал частями через помощника депутата Гришина. С января 2020 года Гришин официально не работал с Ковалем, но следствие считает, что он продолжал выполнять его поручения. 30 июля экс-помощник получил от Лихолетова 2 млн рублей и был задержан оперативными сотрудниками ФСБ. После этого по месту проживания задержали и Коваля. Депутату вменили получение взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ), второго фигуранта подозревают в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Лихолетов, согласно озвученному в суде протоколу допроса, сообщил следователям, что деньги, благодаря поправкам Коваля, получали Госпиталь для ветеранов войн, Покровская больница, родильные дома №№ 17 и 18, а также другие медучреждения города.

Предприниматель Лихолетов в разное время был учредителем девяти организаций, в том числе "Оптовой медицинской компании" (ОМК), поставляющей оборудование и медикаменты в учреждения здравоохранения Петербурга. ОМК действует на рынке шесть лет, но последние два года были для нее особенно успешными. По информации сервиса СБИС, использующего данные Росстат, выручка компании в 2018 году составила 124,2 млн рублей, а в 2019 - 723,7 млн рублей. До этого удавалось заработать значительно меньше.

Среди главных заказчиков - онкоцентр в поселке Песочное, которому ОМК 10 раз поставляло оборудование на общую сумму 211,5 млн рублей и комитет по здравоохранению Петербурга (6 поставок на сумму 92,3 млн рублей). Кроме того, оборудование в медицинские организации Петербурга до января 2020 года поставляла другая фирма Лихолетова "Техмедикал групп", позже влившаяся в структуру ОМК. За пять лет своего существования она выиграла всего 11 тендеров на общую сумму 121,6 млн рублей, в том числе от Покровской больницы, Госпиталя для ветеранов войн, Больницы святой Ольги.

Свидетель-бизнесмен рассказал следствию, что передавал деньги наличными. Всего, согласно его показаниям, Коваль якобы получил 16,911 млн рублей. Часть этой суммы, по словам свидетеля, была передана в виде автомобиля Audi Q7, который в собственности депутата никогда не был - его оформили на ООО "Астера" предпринимателя Дениса Чебыкина. На вопросы судьи Елены Цибизовой, пользовался ли он этой Audi и действительно ли автомобиль находился рядом с его домом в момент его задержания, Коваль ответил утвердительно.

Защита парламентария заявила, что две депутатские поправки, о которых также говорится в материалах дела якобы внес другой избранник народа.

- В показаниях свидетеля указано, что поправки в бюджет относительно роддомов семнадцатого и восемнадцатого вносились вообще другим депутатом Законодательного собрания. Показания данного депутата у нас в материалах отсутствуют, поэтому мы не можем достоверно знать, по каким причинам поправка вносилась, - сообщил суду адвокат Алексей Кузнецов.

В ходе заседания по избранию меры пресечения фамилия этого другого депутата не прозвучала. Кузнецов не стал называть ее журналистам и позже.

Также адвокат отметил, что контракты с бюджетными организациями заключались по установленной законом схеме и его подзащитный никак не мог в этом участвовать:

- Из предъявленного обвинения мы видим, что депутаты Законодательного собрания вносили поправки, а контракты заключались с юридическими лицами, которые предлагали наименьшую цену. Наш подзащитный никоим образом не мог повлиять на весь этот процесс. Это технически невозможно.

Кузнецов добавил, что у Гришина действительно были найдены денежные средства, однако их происхождение неизвестно. Он отметил, что прямых доказательств того, что эти деньги предназначались Ковалю, в материалах дела нет. При этом нет там и показаний экс-помощника. Общаться со следователями он отказался из-за плохого самочувствия. По словам адвоката Гришина Ростислава Зимина, во время задержания к его подзащитному была применена физическая сила со стороны оперативников ФСБ - на лице сотрудника Мариинского дворца появились гематома и ссадины. Защитник уточнил, что не так давно Гришин получил черепно-мозговую травму. Бывшего помощника Коваля привезли в суд из Елизаветинской больницы, куда его доставили на следующее утро после задержания. Все это время он оставался в статусе подозреваемого.

Первые показания Гришин дал в ходе избрания ему меры пресечения. Он рассказал, что 30 июля действительно получил 2 млн рублей от Лихолетова, с которым был знаком несколько лет. По словам подозреваемого, это был возврат долга. Гришин объяснил суду, что в конце 2018 - начале 2019 года под расписку передал бизнесмену 2 млн рублей для оплаты услуг субподрядчика. Расписка, по его словам, была передана предпринимателю после возврата долга.

Отвечая на вопросы судьи, Гришин сообщил, что его зарплата в последние месяцы составляет 50 тысяч рублей, а ранее он получал до 100 тысяч рублей. На иждивении у подозреваемого находятся три несовершеннолетних ребенка, один из которых инвалид. Кроме того, он материально помогал фонду "Православная детская миссия", соучредителем которого являлся. Адвокат Зимин уточнил, что его подзащитный сотрудничал с Ковалем до января 2020 года, а после этого стал помощником другого депутата-единоросса Сергея Купченко. Гришин эту информацию подтвердил.

И Коваля, и Гришина отправили в СИЗО до 29 сентября. Защита ходатайствовала о домашнем аресте, ссылаясь на то, что в заключении под стражу нет острой необходимости. Следствие настаивало на том, что оба фигуранта могут оказать давление на свидетелей. Дополнительным аргументом были попытки скрыться от задержания, которые якобы предприняли как депутат, так и его бывший помощник. По версии следователей, в момент задержания Гришин заблокировал двери своей машины и попытался уехать. Сам он это отрицает и в ответ подчеркнул, что рядом с ним в машине были маленький ребенок и жена и скрываться вместе с ними он не намеревался. Также следствие считает, что супруга Гришина успела позвонить другому помощнику Коваля, чтобы тот предупредил своего начальника о задержании. Когда оперативники пришли домой к депутату в его квартире нашли четыре сумки с вещами, банковские карты, 2,5 млн рублей (это чуть больше официального годового заработка Коваля и его жены) и часы стоимостью не менее 3 млн рублей. В суде это было преподнесено как доказательство готовящегося бегства. Однако адвокат Кузнецов обратил внимание, что деньги, найденные в квартире, находились не в сумке. Сам Коваль объяснил, что вещи собрала жена, она собиралась выехать с детьми за город.

Сергей Еремеев