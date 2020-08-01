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Поправки в Конституцию

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17:13

Белковский: Галямина надоела Кремлю, и поэтому ее надо проучить

фото ЗакС политика Белковский: Галямина надоела Кремлю, и поэтому ее надо проучить

Политолог и публицист Станислав Белковский представил свое объяснение тому факту, что по скандальной уголовной статье о повторных нарушениях на митингах начали преследовать московского муниципального депутата Юлию Галямину.

"Она надоела властям своей избыточной активностью, ее поручено приручить, и на ее примере других. Несколько миллионов пользователей видят эту активность, она резко выросла как политик за последние годы. Сейчас ее время. Это значит, что Кремль уже считает ее опасной, и значит, нужно отстранить ее от влияния на актив", - рассудил он в интервью телеканалу RTVI.

По словам Белковского, шум, которого могли бы бояться инициаторы возбуждения дела, быстро пройдет, а прецедент останется как потенциально опасное напоминание.

Отметим, что по статье 212.1 ранее судили только двух людей - активистов Ильдара Дадина и Константина Котова. Конституционный суд не раз выступал против использования "дадинской" статьи, находя ее противоречащей духу закона. Наказание по ней варьируется от крупного штрафа до реального срока в колонии. За минувшие сутки Галяминой назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде, а также провели у нее ночной обыск. Последней крупной акцией под ее началом стал сбор подписей против поправок в Конституцию, организованный 15 июля.

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