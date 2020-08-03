18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:27

Защита обжаловала приговор главы карельского "Мемориала" Дмитриева

фото ЗакС политика Защита обжаловала приговор главы карельского "Мемориала" Дмитриева

Защита главы карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева обжаловала приговор, передает "Интерфакс".

По словам адвоката Виктора Ануфриева, жалобу он подал в субботу, 1 августа. "Это естественно, так как я считаю, что Юрий Алексеевич не совершал этого преступления", - сказал Ануфриев.

Сторона защиты просит полностью оправдать Дмитриева. При этом на сайте правозащитного "Мемориала" сообщается, что апелляцию подала и сторона обвинения 31 июля.

22 июля Петрозаводский горсуд приговорил Дмитриева к 3,5 годам колонии строгого режима по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. При этом историк был оправдан по статьям об изготовлении порнографии, хранении оружия и развратных действиях.

Дмитриева задержали еще в 2016 году, его обвиняли в том, что он якобы делал порнографические снимки своей приемной дочери, которая росла с задержками в развитии: он следил за ее здоровьем и хранил фотографии на компьютере. Позже, когда экспертиза не признала "улики" порнографией, его обвинили в растлении девочки.

Правозащитное сообщество считает дело против него полностью сфабрикованным и политически мотивированным. До того, как стать участником разбирательства, историк обнаружил место массового расстрела политзаключенных в Сандармохе и вёл там раскопки. В то же время карельский Минкульт утверждает, что расстрелянные – это советские военнопленные, погибшие в финском плену. 

ЗАКС.Ру накануне приговора подробно рассказывал о деле Дмитриева.

фото: ПЦ "Мемориал"

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:43 Депутат ГД Саблин выиграл в суде у разоблачавших его деятельность московских журналистов

15:32 В республике Коми случился разлив нефти

14:54 Драка десантников и бойцов Росгвардии в парке Горького обернулась уголовным делом

14:19 Экс-глава московского МВД Якунин стал замдиректора ФСИН

13:53 Беглов наградил промышленников за работу во время эпидемии коронавируса

13:49 Муниципал: Горсуд расформировал ИКМО "Остров Декабристов"

13:27 Защита обжаловала приговор главы карельского "Мемориала" Дмитриева

12:50 На "Новую газету" составили протоколы о фейках за статьи о коронавирусе в армии и в Чечне

12:15 Дело старших сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных

11:49 Фургал отказался от услуг адвоката, активно комментировавшего его дело в СМИ

11:24 В России ограничили пополнение анонимных электронных кошельков и проездных наличными

10:52 Число зараженных коронавирусом в России превысило 856 тысяч человек

10:23 Советовавший поменьше питаться депутат задекларировал доход в четыре копейки

9:52 СК возбудил дело о геноциде в Псковской области в годы Великой Отечественной войны

9:21 В Пулково отменили вылет 40 рейсов

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru