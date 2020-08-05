Архангельский Облизбирком забраковал подписи муниципалов, собранные "кандидатом от Шиеса"

Избирательная комиссия Архангельской области нашла нарушения в подписях муниципалов, которые собрал кандидат от "Яблока" Олег Мандрыкин для участия в осенних выборах губернатора. Таким образом, число "чистых" подписей не позволяет ему преодолеть так называемый муниципальный фильтр. Накануне ведомство сообщило на своем официальном сайте, что неудача постигла Мандрыкина из-за 23 муниципальных депутатов, которые поставили свою подпись одновременно за двух кандидатов.

"До выборов 13 сентября остаётся больше месяца. Этого времени достаточно, чтобы неравнодушные северяне смогли выработать и применить тактику избирателей для недопуска к "посту номер один" в Архангельской области и Республике Коми кандидатов от ЕР", - прокомментировали событие авторы паблика "Поморье - не помойка", активно поддерживающие Мандрыкина.

Сторонники не допускаемого до выборов кандидата утверждают, что кроме врио главы области Александра Цыбульского за губернаторский пост будут бороться спллошные спойлеры.

Мандрыкин получил известность и поддержку жителей Северо-Запада своим активным участием в защите станции Шиес от строительства на ней мусорного полигона.