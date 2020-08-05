Вишневский потребовал ограничить работу бара в центре Петербурга

Депутат Законодательного собрания Петербурга от партии "Яблоко" Борис Вишневский пожаловался на действующий в центре города бар "Пьяна ель" вице-губернатору Евгению Елину, руководителю регионального управления Роспотребнадзора Наталье Бешкетовой и начальнику УМВД по Центральному району Андрею Гаврилову.

"Яблочник" просит провести проверку заведения, принять меры по обеспечению общественного порядка и рассмотреть вопрос об ограничении работы "Пьяной ели" до 23-00.

По словам Вишневского, к нему обратилась одна из жительниц дома, в подвальном помещении которого действует этот бар. Она жалуется, что не может спокойно отдыхать по ночам, потому что посетители заведения курят и шумят под окнами ее квартиры.

Заведение "Пьяна ель" работает с 16-00 до 04-00 и позиционирует себя как "славянский бар-музей". Оно расположено на улице Пестеля, на территории Литейного округа.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов посетил бар Spontan, тоже действующий в Литейном округе, в Басковом переулке, и попавший под угрозу закрытия из-за "закона о наливайках". Главе города заведение понравилось. Он выпил сока и пригласил его владельцев на рабочую встречу в Смольном.

Новость о визите Беглова вызвала возмущенные комментарии подписчиков группы "ВКонтакте" "Жители МО "Литейный округ". Некоторые из них были недовольны тем, что губернатор решил пообщаться только с предпринимателями, но не спросил мнения жителей дома, в котором находится бар.

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