Депутат Госдумы Тайсаев заразился коронавирусом и не поедет в Беларусь

Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев заразился коронавирусом и отменил из-за этого поездку в Беларусь, передает "Интерфакс".

По словам Тайсаева, у него "уже в третий раз" тест на коронавирус дал положительный результат. "Я в связи с этим не поехал в Белоруссию", - сообщил он.

Тайсаев должен был возглавлять группу российских наблюдателей на выборах президента Беларуси 9 августа. В итоге туда поедут депутаты Павел Шперов (ЛДПР), Артем Туров ("Единая Россия") и Сергей Крючек ("Справедливая Россия"). Источник в комитете сообщил, что замену Тайсаеву "просто не успели оформить".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 35 депутатов нижней палаты парламента переболели коронавирусом. В июне о своем заболевании также сообщил депутат, бывший биатлонист Антон Шипулин.