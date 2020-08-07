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14:18

Кандидата в губернаторы Архангельской области от защитников Шиеса отказались регистрировать на выборах

фото ЗакС политика Кандидата в губернаторы Архангельской области от защитников Шиеса отказались регистрировать на выборах

Избирком Архангельской области не зарегистрировал на выборах губернатора региона Олега Мандрыкина, которого поддержала коалиция "Стоп-Шиес", передает "7х7" со ссылкой на представителей "Яблока".

Мандрыкин выдвигался на выборы губернатора Архангельской области от "Яблока", но не смог преодолеть муниципальный фильтр. Избирком засчитал ему лишь 10 подписей глав муниципалитетов из 20, поскольку часть муниципалов одновременно отдали свои голоса за другого кандидата. Всего Мандрыкин должен был собрать как минимум 21 подпись.

Кандидат заявил, что чиновники якобы давили на муниципальных депутатов, чтобы те подписывались только в поддержку "согласованных" кандидатов. Он призвал избирком отказать в регистрации остальным кандидатам и назначить новые выборы, а Следственный комитет и прокуратуру – проверить факты вмешательства в выборы и привлечь виновных к ответственности.

Всего зарегистрировано шесть кандидатов на выборах главы Архангельской области. Это Айман Тюкина ("Зеленая альтернатива"), Ирина Чиркова ("Справедливая Россия"), Николай Вакорин (Партия пенсионеров за социальную справедливость), Сергей Пивков (ЛДПР), Андрей Есипов (Коммунистическая партия социальной справедливости, КПСС) и врио губернатора Александр Цыбульский ("Единая Россия"). Выборы пройдут 13 сентября.

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