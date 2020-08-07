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14:54

Минздрав анонсировал регистрацию вакцины от коронавируса 12 августа

фото ЗакС политика Минздрав анонсировал регистрацию вакцины от коронавируса 12 августа

Замминистра здравоохранения Олег Гриднев заявил, что вакцина от коронавируса, разработанная в центре Гамалеи, будет зарегистрирована в ближайшее время, и первыми ее получат медработники и пожилые люди, передает РИА "Новости".

"Регистрация вакцины, разработанной в центре Гамалеи, будет 12 августа. Сейчас идет последний этап, третий. Ее испытания — это крайне важно. Мы должны понимать, что вакцина должна быть безопасной. Первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди", - сказал Гриднев, добавив, что пока данные клинических исследований и необходимые для регистрации документы находятся на экспертизе.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что некоторые медработники и чиновники в Москве получили предложение о прививке этой вакциной, источники "Интерфакса" утверждали, что несколько медиков и сотрудников мэрии уже были вакцинированы в рамках клинических испытаний. В Минздраве опровергли информацию, заявив, что вакцинация населения возможна только после регистрации.

Ранее Минобороны объявило о завершении клинических испытаний вакцины, разработанной с институтом имени Гамалеи.

 

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