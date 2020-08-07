Депутаты Петербурга предложили отодвинуть от мемориальных досок киоски и летние кафе

Депутаты Законодательного собрания Денис Четырбок ("Единая Россия") и Александр Рассудов (КПРФ) подготовили поправки в законы о мемориальных досках и нестационарных торговых объектах (НТО). Документ внесен в парламент 30 июля.

Согласно законопроекту, НТО нельзя будет размещать около мемориальных досок. Необходимое расстояние - 15 метров, определили законодатели. К нестационарным торговым объектам относятся киоски, павильоны, тележки, летние веранды заведений общественного питания и другое.

В первую очередь парламентарии планировали отодвинуть от мемориальных досок именно летние веранды общепита, заявил Четырбок в разговоре с ЗАКС.Ру. Он пояснил, что именно на них поступает большинство жалоб. По его словам, некоторые люди ставят "стаканчики с пивом на мемориальную доску". Сигналы о том, что люди "проявляют явное неуважение к мемориальному объекту", поступали и с улицы Рубинштейна, и с набережной реки Фонтанки, рассказал парламентарий.

- Очень много обращений в последнее время стало поступать на такую ситуацию. Например, на каком-то месте, посвященному великому человеку или каким-то событиям, в том числе блокадным, просто кощунственное отношение [к мемориальным доскам]. Далеко не все посетители этих летних веранд родились в Петербурге и в принципе понимают, что такое блокада, - заявил Четырбок.

Он считает, что в Петербурге не так много домов с мемориальными досками. Главное же, по словам депутата, сохранить особую атмосферу около памятных табличек:

- Здесь ключевой момент именно в обеспечении надлежащей атмосферы вокруг такой доски, потому что там происходит возложение [цветов], например, если речь идет о мемориальных досках, установленных в честь героев Великой Отечественной войны. И допустить, чтобы прямо рядом с ними ставили летние столики или размещали продажу сахарной ваты, цветов, это не совсем правильно.

С ним согласен соавтор законопроекта Александр Рассудов. В разговоре с ЗАКС.Ру он заявил, что НТО не соотносится с мемориальными досками:

- Одно с другим не вяжется: ларьки и память, - считает депутат.

По словам депутата, 15 метров достаточно для обеспечения визуального восприятия памятных досок. Меньшего же расстояния будет недостаточно для достижения этой цели - с какого-то ракурса НТО может перекрывать доску, считает Рассудов.

Законопроект к закрытию летних веранд не приведет, уверен Четырбок. Они просто отодвинутся на приемлемое расстояние, отметил депутат. Те, кто уже получил разрешение останутся на месте, но новые разрешения никому после принятия закона не выдадут, добавили депутаты.

Также их документ обязывает правительство Петербурга вести реестр всех мемориальных досок с указанием даты и места их расположения, кому или чему они посвящены, собственника или уполномоченного им лица. Помимо этого, законопроект вводит ежегодную проверку состояния памятных табличек. Этот пункт разработан из-за того, что не все доски поддерживаются в надлежащем состоянии, пояснил Четырбок. По его словам, при подготовке к 75-летию Победы выяснилось, что некоторые доски "бесхозные". Поэтому необходимо установить ответственных за их состояние и вести соответствующий реестр, считает депутат. Он сообщил, что отслеживание качества реставрации необходимо, потому что некоторые доски после таких работ находятся в плачевном состоянии или вовсе не возвращаются на место. Сколько потребуется денег на реализацию этой части законопроекта, можно будет сказать после проведения инвентаризации, добавил Четырбок. На составление реестра мемориальных досок законодатели планируют отвести не менее года.

София Саттарова

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