У Гостиного двора задержали участников акции в поддержку Хабаровска

Полиция 8 агуста задержала нескольких участников акции протеста на Невском проспекте, передает корреспондент ЗАКС.Ру. На мероприятии петербуржцы выражают свою поддержку жителям Хабаровска, требующим возвращения арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала.

Акция началась в два часа дня у станции метро "Гостиный двор". Еще в начале мероприятия полиция предупредила собравшихся о том, что мероприятие является несанкционированным, однако в течение двух часов акция проходила мирно и участников не отправляли в автозаки.

Задержания начались после того как несколько девушек развернули плакаты "Проснись, Россия" и "Я/Мы Фургал". Их окружили полицейские. Они с силой задержали девушку, стоявшую по центру, и отвели её в автозак. По словам знакомых, её зовут Фаина.

Также в автозак попали два молодых человека. Одного из них зовут Пётр Ильин, который пытался удержать девушку, которую уводили полицейские. Имя другого, по неподтвержденной информации, - Максим. Причины их задержания неизвестны, одному из них полицейский сказал:" Это ты меня толкал".

Акция "Кормим голубей" в Петербурге изначально планировалась 8 августа на Дворцовой площади, но позже активисты решили встретиться у станции метро "Гостиный двор". Участники мероприятия выражают свою солидарность с жителями Хабаровска, уже 29 дней подряд выходящими на митинги в поддержку своего арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала, а также с жителями Беларуси, требующими провести выборы президента честно и открыто. Кроме, того на акции планировался сбор подписей для иска об отмене результатов голосования по "обнулению" президенстких сроков Владимира Путина и другим поправкам в Конституцию.

Аналогичная акция проходила в Петербурге 1 августа. Тогда активисты хотели пройтись шествием по Невскому проспекту, но полиция и Росгвардия перекрыли им путь. В тот день было задержано более 20 человек.

Сергей Еремеев