Главы Приморского и Московского районов отчитались о доходах

Администрации Приморского и Московского районов Петербурга опубликовали сведения о доходах и имуществе своих сотрудников за прошлый год.

Николай Цед, уже семь лет возглавляющий Приморский район, в 2019 году заработал 3,3 млн рублей, что на 840 тысяч больше дохода за прошлый отчетный период. В собственности у него по-прежнему значится квартира площадью 98,1 кв.м и автомобиль Audi Q-7. Жена Цеда отчиталась о 3,9 млн рублей, а также о владении тремя участками, домом и долями в двух квартирах.

Глава Московского района Владимир Ушаков задекларировал 3,1 млн рублей. Это на 670 тысяч больше, чем в отчете за 2018 год. За минувший год Ушаков обзавелся автомобилем Toyota Land Cruiser 200. В прошлом году такой же автомобиль значился в собственности у его жены. В собственности у Ушакова также имеются 8 участков, три дома, квартира, два гаража для автомобилей и еще один для лодки. Супруга главы района отчиталась о 3,2 млн рублей дохода за 2019 год. За прошлый отчетный период ее заработок составлял всего 138 тысяч рублей.

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