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10 августа, 18:54

В Петербурге проходит акция солидарности с жителями Белоруссии

фото ЗакС политика В Петербурге проходит акция солидарности с жителями Белоруссии

В Петербурге у посольства Белоруссии 10 августа проходит акция солидарности с белорусами, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Люди подходят возложить цветы к зданию посольства. Помимо граждан Белоруссии проявить солидарность приходят и россияне.

У входа в посольство стоят четыре сотрудника полиции, также рядом находятся микроавтобусы правоохранительных органов. Полицейские не мешают возложению цветов. 

По предварительным данным белорусского ЦИК, Лукашенко набрал не менее 84% голосов избирателей, тогда как его оппонентка - 9,9%. Всю ночь в Минске и других городах продолжались стычки милиции с несогласными с резльтатами гражданами. Применялись шумовые гранаты, водомёты; также в граждан стреляли резиновыми пулями.  По подсчетам силовиков, задержаны не менее 3 тысяч человек. Минздрав Белоруссии заявил о более чем 50 пострадавших в столкновениях участниках протеста и примерно 40 оказавшихся на лечении сотрудников МВД, как сообщают "Известия". Появившуюся ранее информацию о погибшем министр здравоохранения республики Владимир Караник опроверг. 

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София Саттарова

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