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12 августа, 10:27

Белорусский протест в Петербурге

Третий вечер подряд в Петербурге у отделения белорусского посольства собираются противники режима Александра Лукашенко. Во вторник, 11 августа, встреча прошла без эксцессов. Полиция не возражала против флагов и плакатов, только на водителей, проезжавших мимо и сигналивших в знак поддержки, составляли протоколы.

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Как протестная активность в белорусских городах просыпается после 19:00, так и петербургские белорусы встречаются у посольства каждый день с семи часов вечера. Цветы на улицу Бонч-Бруевича, правда, несли в течение всего вторника. Накануне ночью МВД Беларуси официально признал первую смерть в ходе протестов. По версии республиканских силовиков, молодой человек пытался кинуть взрывное устройство в милицию и сам на нем подорвался. Протестующие утверждают, что причиной гибели могла стать светошумовая граната, пущенная со стороны защитников режима – в подтверждение своих слов они демонстрируют видео, которое, предположительно, запечатлело момент гибели.

Особенно много людей с цветами у посольства было после 18:30. Они возлагали букеты к созданному накануне мемориалу и уходили. Те, кто хотел задержаться подольше, приходили ближе к семи часам.

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В это же время начались одиночные пикеты. Первыми в них встали представители различных местных социалистических организаций: "Альтернативные левые", РСД, "Марксистская тенденция". В отличие от КПРФ и других сталинистов, они протест в соседней стране поддержали, особенно воодушевившись новостью о попытке всеобщей забастовки.

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- В Белоруссии нет ярко выраженного лидера. Весь народ в едином порыве стремится свергнуть диктатора, думаю, что такой порыв не победить никакими дубинками и у белорусов все получится, - заявил ЗАКС.Ру Иван Марков, стоявший с плакатом "Ломай диктатуры".

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Отстояв в своих пикетах, большинство левых активистов удалились, хотя несколько человек из их компании остались практически до самого конца. Кроме социалистов, плакаты почти никто не принес. Но бело-красно-белые флаги были на плечах у многих белорусов, пришедших поддержать соотечественников. Всем подходившим к посольству предлагали взять наклейки с "Погоней", историческим белорусским гербом, популярным у противников Лукашенко. Большинство не отказывались наклеивать стикеры на свою одежду.

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Петербурженка Татьяна впервые приняла участие в одиночном пикетировании. На своем плакате она написала от руки "Белорусь! Россияне с вами". Позже кто-то указал на ошибку, и "о" заменили на "а".

- Я вообще никакого отношения к Беларуси не имею, но меня зов сердца сюда позвал. Думаю, что однажды и они нас поддержат, - рассказала пикетчица.

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Каждый вечер во время народных собраний у посольства ведется сбор подписей. В день выборов, сразу после закрытия избиркома, переписывали всех, кто остался снаружи и не успел проголосовать. Активисты из числа петербургских белорусов утверждают, что таких людей набралось более 1200. Согласно итоговому протоколу, проголосовали в Петербурге всего 766 человек.

- Успели проголосовать только люди, которые пришли до 10 утра, - поделилась Анна, волонтерка собиравшая подписи у посольства. - У них (избиркома - ЗАКС.Ру) была только одна кабинка для голосования. Мы предполагаем, что это было сознательно. 

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Согласно данным протокола, победу на петербургском участке с небольшим перевесом одержал Лукашенко: 392 голоса против 351 за Светлану Тихановскую. Оставшиеся в очереди люди сомневаются в правдивости этих показателей. На третий день уличных акций уже собирали подписи голосовавших за Тихановскую, чтобы убедиться, что этих людей было больше. Получившиеся результаты планируют отправить инициативе "Честные люди". Это белорусский аналог "Голоса": объединение добровольцев, которые следят за прозрачностью процедуры голосования. 

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Отъезд Тихановской за границу и ее заявления, попавшие в интернет несколькими часами ранее, в толпе обсуждали активно, с сочувствием, но в то же время без удивления. Все сходились в том, что на протестный импульс это никак не повлияет.

- Понимаете, главное сейчас – это забастовка, - рассказал ЗАКС.Ру проживающий в Петербурге белорус Сергей, на акцию он пришел с бело-красно-белым флагом. - Когда все начнут бастовать, тогда что-то изменится. А то, что сказала Тихановская… Я думаю, ее просто напугали, на нее надавили. 

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В начале девятого часа вечера количество людей у посольства достигло пика – примерно 150 человек. Над головами поднялся очередной оппозиционный флаг, но теперь уже на древке, плакаты достали еще пара человек помимо тех, что стояли в "пикетной очереди". Полицейские на это смотрели сквозь пальцы. В отличие от предыдущего вечера, они ни разу не обратились к собравшимся в мегафон и вообще старались лишний раз о себе не напоминать. Сотрудники МВД только охраняли дверь в посольство и переписывали паспортные данные каждого, кто брал в руки плакат. Белорусы отвечали с пониманием и палку не перегибали. Когда уже поздно вечером кто-то начал скандировать "Долой Луку-урода", его одернули свои же.

Как только начало темнеть, участники акции подняли смартфоны со включенными фонариками - огоньки от мобильных телефонов стали одним из символов этого белорусского августа, как для участников протестов в самой республике, так и для тех, кто живет в эмиграции. "Может быть, хоть так нас увидят", - объясняли телевизионщикам смысл перформанса с фонариками его участники.

Провокаций за все четыре часа стояния не было вообще, если, конечно, не брать в расчет двух местных жителей, которые в какой-то момент вышли, пошатываясь, из магазина через дорогу от посольства и очень бурно отреагировали на толпу. За 50 метров, пройденные до нужного перекрестка, они успели выкрикнуть в адрес толпы массу слоганов, в том числе "Ба-тя", "Украина, не продавайся" и "Русские, вперед". Пройдя всю дистанцию, мужчины наткнулись на полицейских, которые после продолжительной беседы под аплодисменты толпы усадили их на задние сиденья служебного автомобиля.

Еще больше работы было у сотрудников дорожно-постовой службы. Уже поздно вечером они догадались поставить свой автомобиль рядом с посольством и останавливали автомобилистов, сигналивших в поддержку протестующих. Не пожалели даже курьера, ехавшего на трицикле. Один из водителей по имени Тимур показал корреспонденту ЗАКС.Ру составленный на него протокол. Ему вменили статью 12.20 КоАП (неправомерное применение звуковых сигналов). Тимур согласился, что штраф по делу, но добавил, что сотрудники могли бы отнестись с пониманием и ограничиться предупреждением. 

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тест: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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