Поучаствовать в выборах губернатора Ленобласти можно будет в Москве

Жители Ленинградской области смогут поучаствовать в выборах губернатора на любом избирательном участке внутри региона или на цифровом участке в Москве, оповестили в пресс-службе областного правительства.

Чтобы принять участие в электоральном процессе не по месту жительства, следует до 8 сентября подать соответствующее заявление на сайте "Госуслуг".

В свою очередь адреса региональных избирательных комиссий доступны на сайте Леноблизбиркома.

Кроме того, указывается, что заявление для голосования можно будет подать посредством МФЦ либо в пунктах приёма заявлений ТИК муниципальных районов, городского округа области, а также в любой участковой избирательной комиссии 47 региона.

Выборы руководителя Ленобласти должны состояться 13 сентября, досрочное голосование пройдет 11 и 12 сентября.

Период выдвижения и регистрации кандидатов на выборах главы региона завершен. За пост губернатора поборются действующий глава Ленобласти Александр Дрозденко от "Единой России", президент Союза промышленников и предпринимателей региона Александр Габитов от "Гражданской платформы", глава комиссии ЗакСа Ленобласти Андрей Лебедев от ЛДПР и глава регионального отделения "Справедливой России" Александр Перминов.