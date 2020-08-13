СК завершил расследование дела Михаила Абызова

Следственный комитет объявил о завершении расследования дела бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова и его соучастников.

12 фигурантам дела предъявлены обвинения в создании преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере, отмывании денег, коммерческом подкупе, незаконном предпринимательстве.

По версии следствия, Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда оффшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество. После этого он и соучастники похитили 4 млрд рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", считают следователи. По данным СК, эти деньги были выведены из России и помещены на счета в банках на территории Кипра а затем конвентированы в доллары США "для придания правомерного вида их владению".

Также СК полагает, что в 2017 году Абызов фактически владел контрольным пакетом акций АО "СИБЭКО", которые были оформлены на подконтрольные ему оффшоры, и при этом скрывал сведения о своем имущественном положении. По версии следствия, чтобы получить большую выгоду от продажи пакета своих акций, Абызов передал 78 млн рублей в качестве подкупа бывшим топ-менеджерам "СИБЭКО", а те сообщили потенциальному покупателю значимую информацию о деятельности компании.

Всего следствие считает, что у Абызова было 15 соучастников. Четверо объявлены в международный розыск.