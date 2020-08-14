Свыше 1 млрд рублей направили мурманским медикам на выплаты за работу с COVID-19

В текущем году мурманским медработникам было направлено свыше 1 млрд рублей на выплаты стимулирующего характера: из федбюджета регион получил 644 млн рублей, а из резервного фонда правительства Мурманской области - 473,3 млн рублей.

Очередной транш на выплаты региональным медикам за работу с COVID-19 на сумму 96,2 млн рублей выделили в начале августа.

На выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку, а также за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам области, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, из федерального бюджета выделено 79,5 млн рублей и 16,7 млн рублей соответственно. Распоряжения подписал российский премьер Михаил Мишустин.

По официальной информации, с начала пандемии в регионе коронавирус обнаружили у более 11,6 тысяч человек, при этом около 8,5 тысяч уже излечились, зафиксировано 107 летальных исходов.