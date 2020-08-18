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13:06

Горсуд отменил штраф активистке, задержанной во время оглашения приговора по делу "Сети"

фото ЗакС политика Горсуд отменил штраф активистке, задержанной во время оглашения приговора по делу "Сети"

Городской суд Петербурга решил отменить штраф активистке Надежде Каляминой, информирует "Апология протеста" в своём Telegram-канале.

Калямина была задержана во время оглашения приговора по делу "Сети"*. Ранее ей присудили 8 тысяч рублей штрафа за нарушение режима самоизоляции.

Напомним, всего у здания суда 22 июня собралось около сотни человек, желавших поддержать осужденных. Полицейские задержали около 30 человек. Задержаниями руководили люди в гражданском.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ

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