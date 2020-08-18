Горсуд отменил штраф активистке, задержанной во время оглашения приговора по делу "Сети"

Городской суд Петербурга решил отменить штраф активистке Надежде Каляминой, информирует "Апология протеста" в своём Telegram-канале.

Калямина была задержана во время оглашения приговора по делу "Сети"*. Ранее ей присудили 8 тысяч рублей штрафа за нарушение режима самоизоляции.

Напомним, всего у здания суда 22 июня собралось около сотни человек, желавших поддержать осужденных. Полицейские задержали около 30 человек. Задержаниями руководили люди в гражданском.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ