У Жилищного комитета прошли пикеты против уничтожения деревянных окон

Утром 18 августа у дверей Жилищного комитета пикетчики развернули плакаты, на которых выразили несогласие с участившейся практикой замены деревянных окон на стеклопакеты в исторических домах, сообщает паблик "Центральный район за комфортную среду обитания". Демонстрантам удалось добиться личного диалога с главой комитета Виктором Борщевым, который согласился с базовыми градозащитными тезисами.

Один из последних возмутивших активистов случаев связан с домом 4 в Саперном переулке, где исторические деревянные окна Фонд капитального ремонта поручил подрядчику заменить на пластиковые.

"Жители уже даже заказали собственную экспертизу, которая доказала, что окна находятся в абсолютно нормальном состоянии. И им требуется всего лишь незначительный ремонт. Но убедительные доказательства на КГА не повлияли", - говорится в посте относительно данного адреса.

Борщев согласился встретиться с оппонентами, называющими происходящее "варварством", еще раз, причем в кратчайшие сроки.

Фото: Ярослав Костров