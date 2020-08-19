Единоросс Ваймер поспособствовал ремонту детсада в Курортном районе

Депутат петербургского ЗакСа Александр Ваймер лично удостоверился в проведении ремонта в детском саду №29 Курортного района, который был заказан при его поддержке, передает пресс-служба городских единороссов. Зданию починили крышу и козырьки над двумя входами.

Отмечается, что детское учреждение в Песочном является одновременно и очень старым, и очень востребованным, что усугубляло его состояние.

"Изначально средства были направлены на ремонт кровли, однако в результате экономии также удалось дополнительно провести реконструкцию козырьков крылец и водосточных труб", - также говорится в сообщении.

В ходе визита Ваймер выслушал администрацию садика, изложившую несколько просьб и обрисовавшую актуальное положение дел, и пообещал взять озвученные проблемы на личный контроль.

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