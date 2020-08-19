18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:40

Единоросс Ваймер поспособствовал ремонту детсада в Курортном районе

фото ЗакС политика Единоросс Ваймер поспособствовал ремонту детсада в Курортном районе

Депутат петербургского ЗакСа Александр Ваймер лично удостоверился в проведении ремонта в детском саду №29 Курортного района, который был заказан при его поддержке, передает пресс-служба городских единороссов. Зданию починили крышу и козырьки над двумя входами.

Отмечается, что детское учреждение в Песочном является одновременно и очень старым, и очень востребованным, что усугубляло его состояние.

"Изначально средства были направлены на ремонт кровли, однако в результате экономии также удалось дополнительно провести реконструкцию козырьков крылец и водосточных труб", - также говорится в сообщении.

В ходе визита Ваймер выслушал администрацию садика, изложившую несколько просьб и обрисовавшую актуальное положение дел, и пообещал взять озвученные проблемы на личный контроль.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11:17 Минимально допустимую площадь для петербургских баров могут сократить вдвое

7 августа, 19:31 Депутаты Петербурга предложили отодвинуть от мемориальных досок киоски и летние кафе

6 августа, 14:55 Верховный суд встал на сторону Минкульта в споре с Вишневским о статусе Охтинского мыса

5 августа, 18:30 Кукушкина задекларировала наибольший доход среди сотрудников аппарата ЗакСа

5 августа, 18:01 Вишневский потребовал ограничить работу бара в центре Петербурга

4 августа, 16:19 Защита обжаловала арест депутата Коваля

4 августа, 13:24 Горсуд подтвердил победу Резника над директором "Воин-В" Глущенко

31 июля, 21:54 Суд арестовал депутата ЗакСа Коваля по делу о взятке

31 июля, 18:34 Депутата Коваля доставили в Приморский районный суд

31 июля, 15:45 В ЗакС внесен законопроект об отказе вести реестр недобросовестных организаторов ярмарок


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
11:44 Защитники здания вокзала в Токсово празднуют тактическую победу

11:17 Минимально допустимую площадь для петербургских баров могут сократить вдвое

10:59 В России - 4828 новых инфицирований коронавирусом, в Петербурге - 162

10:40 Единоросс Ваймер поспособствовал ремонту детсада в Курортном районе

10:21 Тихановская призвала ЕС к непризнанию результатов белорусских выборов

9:57 Павловский: В Белоруссии возникло двоевластие, а модератора для переговоров нет

9:30 СМИ: Антимонопольщики займутся проблемой инфраструктурного сбора в аэропортах

18 августа, 20:54 Создателям национальных фильмов в Петербурге отложили дедлайн

18 августа, 20:20 Шлосберг: Лукашенко никогда не поймет главной причины протестов

18 августа, 19:51 Смольный: Средняя зарплата петербуржцев превышает 65 тысяч рублей

18 августа, 19:28 "Новокрестовская" официально стала станцией "Зенит"

18 августа, 19:18 Смольный не стал вводить дополнительные выплаты за работу на ЕГЭ

18 августа, 19:04 Сухенко отчитался о 3,7 млн рублей дохода за 2019 год

18 августа, 18:55 В Петербурге закрасили граффити, посвященное Виктору Цою

18 августа, 18:27 Сечин подарил Путину бутылку с элитной нефтью

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru