Юристы ФБК обратятся в СК с требованием возбудить дело об отравлении Навального

Фонд борьбы с коррупцией намерен в ближайшее время подать заявление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по факту возможного отравления Алексея Навального, написал у себя в Twitter юрист ФБК Вячеслав Гимади.

Обращение будет подано по статье 277 УК РФ (Посягательство на жизнь общественного или государственного деятеля).

"Нет сомнения, что Навального отравили за его политическую позицию и деятельность", - полагает Гимади.

Напомним, политику стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, Навального госпитализировали в городскую больницу №1. Пассажиры, летевшие с оппозиционером, поделились, что во время полета он пошел в туалет, откуда спустя некоторое время начали доноситься его крики и стоны.

По информации Baza, Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который представляет собой сильный психодислептик. Сейчас он в коме на аппарате ИВЛ, состояние тяжелое.