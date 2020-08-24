Суд наказал петербурженку за звонок о ложном минировании Кировского завода

Кировский суд Петербурга признал Ольгу Афанасьеву виновной в ложном сообщении о теракте из-за ее звонка о минировании Кировского завода, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Женщина признана виновной в нарушении ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте). Суд установил, что она утром 31 января, будучи пьяной, позвонила из хулиганских побуждений на номер службы "112" и сообщила о готовящемся теракте на Кировском заводе. В тот день завод был эвакуирован.

Афанасьева признала вину. Суд назначил ей ограничение свободы на год.

31 января, кроме Кировского завода, из-за угроз минирования эвакуировали петербургские суды и школы. Эта волна об эвакуации длилась несколько месяцев: отправитель писем с угрозами судам требовал 120 биткоинов от бизнесмена Константина Малофеева. Этот злоумышленник присылает угрозы на электронную почту.