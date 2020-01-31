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12:51

Из-за угроз минирования проверяют суды, школы и Кировский завод

фото ЗакС политика Из-за угроз минирования проверяют суды, школы и Кировский завод

Петербургские суды традиционно эвакуируют после получения угроз о минировании, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Прервали работу Красногвардейский и Петродворцовый суды, первый уже вернулся к работе.

На этот раз злоумышленники в письме заявили о минировании около сотни школ. В группе «ДТП и ЧП» сообщают, что службы проверяют Кировский завод, которому также поступил звонок о минировании.

Волна эвакуаций судов и других объектов в Петербурге длится уже более двух месяцев, с 28 ноября. Каждый будний день злоумышленники сообщают о якобы заложенных бомбах в судах, на станциях метро, в школах, больницах, торговых центрах, иногда – на мостах. Каждый раз угроза оказывается ложной.

Отправитель писем регулярно упоминает бизнесмена Константина Малофеева. Он требует от него перечислить 120 биткоинов, которые пропали с криптобиржи WEX: ее считают связанной с Малофеевым. Криптобиржа рухнула в конце 2018 года. В конце 2019-го выяснилось, что автором писем может быть житель Украины, у которого на WEX «зависла» примерно такая сумма биткоинов.

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