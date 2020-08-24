"Маска - не оберег": Глава Псковской области поручил гражданам носить маски на лицах, а не в карманах

Руководитель Псковской области Михаил Ведерников остался в целом доволен тем, как местные жители относятся к "антивирусным" правилам Роспотребнадзора, однако призвал их в дальше не пренебрегать установленными мерами и относиться внимательнее к предписаниям властей.

По информации Ведерникова, в общественном транспорте "большинство пассажиров автобусов либо находятся в маске, либо при напоминании сразу её надевают".

"Но я всё-таки хочу напомнить, что маска - не оберег, это средство индивидуальной защиты. И носить её нужно не в кармане, а на лице", - подчеркнул губернатор региона на своей странице в Instagram.

Также управленец отметил, что уже вторую неделю подряд уровень распространения коронавирусной инфекцией в Псковской области не снижается. Новые очаги заражения зафиксированы в Псково-Печерском монастыре, санатории "Гороховое озеро" и Пустошкинском филиале Новосокольнической межрайонной больницы.

Отметим, официально в регионе известно о 4434 случаях заражения COVID-19, излечились при этом 3167 человек, погиб 61.