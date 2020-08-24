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15:01

Спустя два года полиция возбудила дело об избиении петербургского ЛГБТ-активиста

фото ЗакС политика Спустя два года полиция возбудила дело об избиении петербургского ЛГБТ-активиста

Адвокатам правозащитной группы "Выход" удалось добиться возбуждения уголовного дела о побоях в отношении петербургского ЛГБТ-активиста Бориса Конакова: с момента причинения ему телесных увечий прошло 26 месяцев.

На Конакова напали в апреле 2018 года: он пришел в себя в больнице, узнав, что злоумышленники сломали ему челюсть, сильно избив.

В феврале 2019 года адвокат "Выхода" Галина Ибрянова наконец получила отказ в возбуждении уголовного дела, который сразу же обжаловала в прокуратуре.

О начале нового производства стало известно в начале августа. Дело возбудили по ч. 2 ст. 112 УК РФ "Причинение телесных повреждений средней тяжести по хулиганским мотивам". Подозреваемых в разбирательстве на данный момент нет.

"Уголовное дело по факту моего избиения возбудили! Прошло 26 месяцев. В голове много шуток про возбуждение. Потому что ничего более ждать не приходится", - отметил Конаков у себя в Facebook.

ЛГБТ-активист, напомним, являлся организатором ряда резонансный акций. Он, в частности, якобы пил ВИЧ-инфицированную кровь на брудершафт, записал обращение к детям Виталия Милонова, приковывал себя наручниками к мосту Кадырова в знак солидарности с массовым преследованием геев в Чечне.

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