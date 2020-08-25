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18:43

Комитет ГД по безопасности проверит отравление Навального на иностранную провокацию

фото ЗакС политика Комитет ГД по безопасности проверит отравление Навального на иностранную провокацию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что комитет по безопасности и противодействию коррупции проанализирует инцидент с политиком Алексеем Навальным и поищет в нем признаки иностранного вмешательства, передает ТАСС.

"Комитету Госдумы по безопасности будет поручено проанализировать произошедшее, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России, а также сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны", - сказал Володин.

По мнению Володина, на такое развитие событий могут указывать заявления канцлера Германии Ангелы Меркель и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, которые заставляют "посмотреть на эту ситуацию по-другому".

"А не провокация ли это со стороны Германии и других стран Евросоюза, призванная сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны? Обращает на себя внимание, что это произошло после подведения итогов выборов президента Республики Беларусь, когда началось давление на Россию из-за рубежа, чтобы наша страна не препятствовала вмешательству во внутренние дела Белоруссии", - заявил Володин.

Накануне врачи немецкой клинике "Шарите", где находится Навальный, заявили, что клинические данные указывают на отравление политика веществом из группы ингибиторов холинэстеразы – какого именно, пока неясно. При этом сообщалось, что врачи больницы в Омске, куда Навальный попал изначально, следов ингибиторов не обнаружили, и версия об отравлении "подтверждений не нашла".

Навальный с 20 августа находится в состоянии комы. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно приземлился в Омске. Двое суток он находился в больнице Омска, сначала его отказались транспортировать в клинику в Германии, но затем дали разрешение, и 22 августа Навального перевезли в Берлин.

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