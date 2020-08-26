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15:08

Смольный готовит документ о запрете проведения кабелей над улицами, парками, реками и каналами

фото ЗакС политика Смольный готовит документ о запрете проведения кабелей над улицами, парками, реками и каналами

Председатель комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Станислав Казарин на пресс-конференции в ТАСС 26 августа сообщил, что власти города разрабатывают нормативно-правовой акт о запрете проведения линий связи по воздуху через определенные объекты.

- Первая часть [документа] заключается в том, чтобы запретить прокладку через улицы, парки, скверы, реки, каналы поперечных воздушных линий связи. Повторюсь, он пока касается только линий связи, - сообщил Казарин. 

Он отметил, что надеется на принятие этого запрета уже в текущем году. Вторая часть заключается в поэтапном демонтаже проводов, рассказал глава ведомства. По его словам, пока не до конца проработан механизм разбора чужого имущества. Когда все будет готово, решение представят для общественного обсуждения, добавил Казарин.

Он рассказал, что в первоначальном обсуждении документа участвуют все комитеты и администрации районов города. По его словам, предлагаются разные варианты по изменению акта, но пока планируется остановиться на его изначальном виде о запрете только линий связи:

- По поводу предложений я уже сказал. Они есть как усиливающие данный нормативный акт, чтобы туда включить не только линии связи, но и иные линии - вообще все кабельные системы: это и лифтовое хозяйство, и энергетическое хозяйство. Вариантов несколько. Наверно, все-таки мы выберем сейчас достаточно компромиссный вариант - первый вариант.

Глава комитета по информатизации и связи также рассказал, что в первую очередь от линий связи в небе планируется очистить "Почтовый квартал". 

София Саттарова

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