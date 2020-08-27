"С добрым авторитарным утром": К пресс-секретарю Галяминой пришли силовики

Представители силовых структур нагрянули с обыском в квартиру, в которой прописан пресс-секретарь столичного муниципала Юлии Галяминой Николай Касьян, известила сама Галямина, а также родственники мужчины, передает "ОВД-Инфо".

Самого Касьяна в квартире нет. По словам силовиков, он проходит свидетелем по делу мундепа, которой вменяют политическую, "дадинскую", статью о митингах (ст. 212.1 УК). При этом ордер на обыск прибывшие на место правоохранители не предъявили.

"С добрым авторитарным утром, друзья", - прокомментировала ситуацию муниципал.

К дому Касьяна направился "ОВД-Инфо" Сергей Тельнов.

Напомним, что статья, по которой привлекли к уголовной ответственности Галямину, неоднократно подвергалась критике со стороны таких институций, как, в частности, президентский Совет по правам человека и Конституционный суд. Несмотря даже на публичную критику Владимиром Путиным приговора активисту Константину Котову, ставшему вторым в истории осужденным по "дадинской" статье, последний до сих пор находится в местах лишения свободы.

Галямину обвиняют в призывах к участию в несанкционированной акции против поправок в Конституцию, которая прошла 1 августа.