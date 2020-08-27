"Стараемся равняться": Иван Жданов рассказал о том, как живет ФБК без Навального

Несмотря на временное отсутствие Алексея Навального, команда Фонда борьбы с коррупцией продолжает работать над новыми расследованиями, однако ключевая задача сейчас - продвижения "Умного голосования" в регионах, где осенью пройдут выборы новых глав, поделился в интервью "Эху Москвы" директор ФБК Иван Жданов.

Не остаются без внимания фонда и сторонние проекты "Роспил" и "Росяма", готовятся новые расследования, которые, по традиции, сильно не афишируются.

"Никто не может сравниться по харизме и лидерству с ним [Навальным], но даже без Алексея Навального, который в предыдущие годы достаточно много времени провел в спецприемнике, ФБК продолжал выпускать достаточно мощные расследования", - отметил Жданов.

В ФБК нет специнструкций на "черный" день, в режиме работать без лидера в организации привыкли ещё с 2013 года, добавил соратник политика.

"Наша задача продолжать делать и выпускать расследования. Никто не сравнится с Алексеем, в том числе, по подаче материала и умению ставить задачи. Тем не менее, команда старается равняться на него и у него многому учиться", - заключил Жданов.

Последняя поездка в рамках "Умного голосования" в Сибирь стала роковой для Навального: политику стало плохо 20 августа во время рейса Томск - Москва. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, откуда его направили в местную инфекционную больницу. В течение двух суток Навального удерживали в медучреждении, не давая разрешения на его транспортировку в Германию. Соратники Навального уверены, что таким образом российские врачи могли попытаться скрыть следы токсина, однако омские медики заверяют, что никаких опасных веществ в организме Навального найдено не было – разве что этанол и кофеин. При этом МК представил детальную картину путешествия оппозиционера по Сибири: утверждается, что он не употреблял спиртного и вёл здоровый образ жизни.

Навальный по-прежнему находится в искусственной коме.