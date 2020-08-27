Верховный суд возобновил производство по "болотному делу" Удальцова и Развожаева

Верховный суд возобновил производство по "болотному делу" в отношении координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова и активиста Леонида Развожаева после решения Европейского суда по правам человека, передает "МБХ медиа".

По словам Удальцова, когда решение ЕСПЧ вступило в силу, они ходатайствовали о возобновлении производства и пересмотре приговора в связи с новыми обстоятельствами. Ходатайство было подано еще в феврале, но долго рассматривалось из-за эпидемии коронавируса. Заседание назначено но 16 сентября.

Удальцов пояснил, что суд или отменит приговор, и тогда дело отправится на новое рассмотрение в Мосгорсуд, или заявит, что оснований для этого нет. "Вот два варианта, гадать сейчас не будем", - добавил Удальцов.

В 2019 году ЕСПЧ присудил Удальцову и Развожаеву компенсацию в 24 тысячи евро, признав их потерпевшими в деле о массовых беспорядках на Болотной площади в 2012 году. По этому делу их в 2014-м приговорили к 4,5 годам лишения свободы, сочтя организаторами протеста.