18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:33

Прикуривший сигарету от свечи в читинском храме юноша стал фигурантом уголовного дела

фото ЗакС политика Прикуривший сигарету от свечи в читинском храме юноша стал фигурантом уголовного дела

Следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении подростка из Читы, прикурившего в местном храме сигарету от свечи, уведомляется на сайте регионального СК.

"В июле 2020 года подозреваемый, находясь в одном из православных храмов Читы, демонстративно прикурил сигарету о зажженную свечу, стоящую на алтаре", - отмечается в сообщении ведомства.

Свои действия юноша снял на видео. На кадрах он вместе с другом заходит в религиозное учреждение, крестится у алтаря, после чего нагибается с табачным изделием к свечам.

В Читинской епархии выразили сочувствие подросткам и их родителями, параллельно заявив о готовности к аудиенции и "искреннему разговору".

Напомним, в 2018 году на Кубани молодой человек демонстративно потушил сигарету об икону, после чего получил 9-суточный административный арест и штраф в 30 тысяч рублей.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11:35 Предприниматели обратились к Четырбоку с просьбой продлить время продажи алкоголя в Петербурге

10:36 Журналисту Френкелю изувечили автомобиль, проколов в нём колёса и разбив окна

27 августа, 20:54 Путину подарили килограмм асфальта в честь открытия трассы "Таврида" в Крыму

27 августа, 20:21 Знатока Скипского убрали из ведущих фестиваля интеллектуальных игр в Петербурге после критики

27 августа, 18:55 Смольный: Все школы Петербурга готовы с 1 сентября обеспечить младшеклассников обедами

27 августа, 18:35 Смольный возместит предприятиям затраты на международные выставки и экспорт товаров

27 августа, 17:33 В Смольном прокомментировали информацию об исчезновении Беглова

27 августа, 17:03 В аппарате госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии опровергли слухи о его отставке

27 августа, 16:11 В вологодском отделе полиции скончался задержанный на акции активист

27 августа, 14:46 К 2025 году из 37 ГУП в Петербурге будут функционировать лишь три


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
11:35 Предприниматели обратились к Четырбоку с просьбой продлить время продажи алкоголя в Петербурге

11:30 Максим Шевченко: Видимо, белорусскому ОМОНу трудно справиться с Алексиевич

10:50 COVID-19 добрался ещё до 4829 россиян: плюс 187 заражённых - в Петербурге

10:36 Журналисту Френкелю изувечили автомобиль, проколов в нём колёса и разбив окна

10:01 "Левада": Россияне не хотят прививаться отечественной вакциной от COVID-19

9:33 Прикуривший сигарету от свечи в читинском храме юноша стал фигурантом уголовного дела

27 августа, 21:35 Беглов появился в эфире "России 24" и рассказал о готовности школ к 1 сентября

27 августа, 21:07 "Город превращается в коллекцию квадратов"

27 августа, 20:54 Путину подарили килограмм асфальта в честь открытия трассы "Таврида" в Крыму

27 августа, 20:21 Знатока Скипского убрали из ведущих фестиваля интеллектуальных игр в Петербурге после критики

27 августа, 19:57 МВД Беларуси обещает опустить задержанных в Минске журналистов после проверки документов

27 августа, 19:18 Оппозиция Беларуси назвала недопустимым создание резерва силовиков в РФ по просьбе Лукашенко

27 августа, 19:15 Муниципал: МО №15 готовит подарочные наборы продуктов для жителей за 12,1 млн рублей

27 августа, 18:55 Смольный: Все школы Петербурга готовы с 1 сентября обеспечить младшеклассников обедами

27 августа, 18:54 Мосгорсуд признал законными обыски у Сафронова и его матери

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru