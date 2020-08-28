Прикуривший сигарету от свечи в читинском храме юноша стал фигурантом уголовного дела

Следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении подростка из Читы, прикурившего в местном храме сигарету от свечи, уведомляется на сайте регионального СК.

"В июле 2020 года подозреваемый, находясь в одном из православных храмов Читы, демонстративно прикурил сигарету о зажженную свечу, стоящую на алтаре", - отмечается в сообщении ведомства.

Свои действия юноша снял на видео. На кадрах он вместе с другом заходит в религиозное учреждение, крестится у алтаря, после чего нагибается с табачным изделием к свечам.

В Читинской епархии выразили сочувствие подросткам и их родителями, параллельно заявив о готовности к аудиенции и "искреннему разговору".

Напомним, в 2018 году на Кубани молодой человек демонстративно потушил сигарету об икону, после чего получил 9-суточный административный арест и штраф в 30 тысяч рублей.