Полиция не стала возбуждать уголовное дело из-за избиения Шуршева

Петербургская полиция отказалась возбуждать уголовное дело по факту уличного избиения Александра Шуршева, бывшего начальника муниципальной кампании штаба Алексея Навального, которое имело место 13 августа в Адмиралтейском районе.

В последнее время он замечал за собой слежку в исполнении одних и тех же молодых людей подозрительного вида.

Шуршев, будучи уверенным в неслучайности последнего нападения, не исключает, что оно может быть связано со скандальной прошлогодней муниципальной кампанией. Примечательно, что в разгар ее летом 2019 года он тоже был избит неподалеку от ИКМО "Екатерингофский".

Сотруднику штаба Александру Шуршеву, на которого напали неизвестные, отказали в возбуждении дела.



Вот так полиция "защищает" граждан России. pic.twitter.com/aPk1lmWo2o — Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) August 28, 2020

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