Миронов готов помогать отечественному кинематографу

Лидер справедливороссов в Государственной думе Сергей Миронов провел видеоконференцию с гендиректором "Мосфильма" Кареном Шахназаровым, поздравив его с днем российского кино и поинтересовавшись делами киностудии. Новости, по словам последнего, двоякие: с одной стороны, по финансам удалось выйти на докарантинный уровень, а с другой - пандемия ударила по отрасли наисерьезнейшим образом. По оценке Шахназарова, студия потеряла порядка 100-100 млн рублей.

"Нужно какие-то рыночные механизмы вводить в системе кинематографа, потому что сегодня практически полностью кинематограф субсидируется государством", - назвал знаменитый режиссер условие, позволившее бы отечественной киноиндустрии выпускать 300-350 картин ежегодно.

Миронов пообещал помочь реализовать идеи Шахназарова, пользуясь своими полномочиями главы фракции.

Отметим, ранее ко дню российского кино приурочили свое обращение к губернатору Александру Беглову директора петербургских кинотеатров, потребовавшие разрешения на открытие не позднее 1 сентября.

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