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18:55

В Псковской области продлили эпидемиологические ограничения до конца сентября

фото ЗакС политика В Псковской области продлили эпидемиологические ограничения до конца сентября

На территории Псковской области действующий комплекс ограничений, связанных с коронавирусом, продлили до 30 сентября включительно. Соответствующий документ подписал губернатор Михаил Ведерников. О следующем этапе послаблений речи не будет вестись еще, скорее всего, как минимум два-три месяца, передает ТАСС.

По мнению Ведерникова, власть на сегодняшний день обеспечила граждан достаточным и приемлемым количеством свобод в условиях пандемии, дала "возможность с определенными ограничениями работать практически всем отраслям".

"Что еще важнее, мы вступаем в непростой период противодействия пандемии, когда совпадает целый ряд факторов, способных усугубить эпидемиологическую обстановку в регионе. В настоящий момент из-за границы, регионов нашей страны начинают возвращаться отпускники, активизируются заболевания осенне-зимнего периода, начинается учебный год", - отметил губернатор.

Чиновник очень рассчитывает, что его региону не придется возвращаться к практике дистанционного обучения.

В Псковской области всего зарегистрирован 4581 случай заражения, 62 пациента с коронавирусной инфекцией не смогли выжить.

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