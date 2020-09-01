Специалист Минздрава об отравлении Навального: Впасть в кому можно без видимых причин

Главный специалист Минздрава по анестезиологии и реаниматологии Игорь Молчанов, комментируя инцидент с политиком Алексеем Навальным, заявил, что случаи комы без видимых причин – это распространенное явление в медицинской практике, передает "Интерфакс".

По словам Молчанова, случаи комы без видимых причин и признаков внешнего воздействия фиксировались, причем неоднократно. "Это одна из основных наших проблем, когда мы получаем пациента в коме неизвестной этиологии", - сказал специалист Минздрава.

Молчанов утверждает, что такие ситуацие встречаются "достаточно часто". "Как правило, это как раз те коматозные состояния, которые могут быть связаны и с инсультом, и с острым коронарным синдромом, с аритмогенной остановкой кровообращения, которые могут спонтанно восстанавливаться, но приводят к тяжелой гипоксии", - пояснил он.

Навальный с 20 августа остается в коме. Ему стало плохо при пелете из Томска в Москву. 22 августа Навального перевезли в Берлин. Врачи немецкой клиники "Шарите", где находится политик, заявили, что клинические данные указывают на отравление политика веществом из группы ингибиторов холинэстеразы – какого именно, пока неясно.

МВД объявило о проверке обстоятельств госпитализации Навального спустя неделю, 27 августа, после заявления немецких врачей о возможности отравления. Генпрокуратура в тот же день отчиталась, что не усмотрела в случившемся признаков преступления.