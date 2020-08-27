МВД приступило к проверке обстоятельств госпитализации Навального

Министерство внутренних дел РФ инициировало процедуру проверки обстоятельств госпитализации политика Алексея Навального, информирует ТАСС.

На данный момент указывается, что российские специалисты не нашли в его организме токсинов или иных сильнодействующих веществ. В свою очередь в немецкой клинике "Шарите", где сейчас лежит Навальной, заявили, что оппозиционера, скорее всего, отравили.

"В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске", - уточнил детали источник ТАСС.

Напомним, Навальный резко почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Была совершена экстренная посадка в аэропорту Омска, откуда его направили в местную инфекционную больницу. В течение двух суток политика удерживали в медучреждении, не давая разрешения на его транспортировку в берлинскую клинику. Соратники Навального уверены, что таким образом российские врачи могли попытаться скрыть следы токсина, однако омские медики ранее заявляли, что никаких опасных веществ в организме Навального найдено не было – разве что этанол и кофеин.

Не так давно МК, ссылаясь на источники в правоохранительных структурах, представил детальную картину путешествия оппозиционера по Сибири: утверждается, что он не употреблял спиртного и вёл здоровый образ жизни.

Навальный до сих пор находится в искусственной коме.