Пикалев оставался врио губернатора Петербурга 28 августа

Вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалев временно исполнял обязанности главы города как минимум до пятницы, 28 августа, следует из очередного ответа чиновника депутату Законодательного собрания Борису Вишневскому (документ есть в распоряжении ЗАКС.Ру).

Судя по сайту Смольного, Александр Беглов в этот же день в качестве губернатора обратился к главному санитарному врачу по Петербургу Наталии Башкетовой. Пресс-служба главы города 28 августа сообщила РИА "Новостям", что он "продолжает работу". Днем раньше Беглов по видеосвязи дал интервью телеканалу "Россия 1", в котором рассказал о подготовке города к началу учебного года.

Пикалев начал подписывать документы как врио губернатора еще в понедельник, 24 августа. Пресс-служба Смольного при этом не сообщала об отпуске или командировке Беглова. На сайте городской администрации в течение недели появлялись новости с цитатами избранного губернатора, но не было его актуальных фото. "Исчезновение" градоначальника породило слухи о том, что градоначальник находится на самоизоляции перед встречей с Владимиром Путиным. По информации нескольких Telegram-каналов, итогом этой встречи для Беглова могло стать новое назначение.

Пресс-служба Смольного опровергала слухи об отставке губернатора, но никак не объясняла, почему официальные документы за него подписывает его заместитель.

1 сентября Беглов впервые за десять дней появился на публике. Он выступил перед школьниками и учителями школы № 573 и провел открытый урок в Муринском центре образования №4 Всеволожского района. В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в ближайшее время Путин не планирует встречаться с петербургским губернатором.

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