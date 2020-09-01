18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:37

ФБК обжаловал в суде бездействие СК из-за отравления Навального

фото ЗакС политика ФБК обжаловал в суде бездействие СК из-за отравления Навального

Юристы Фонда борьбы с коррупцией подали жалобу на бездействие Следственного комитета в Басманный суд Москвы в связи с отравлением Алексея Навального, сообщил в Telegram директор Фонда Иван Жданов.

Жданов напомнил, что прошло 12 суток с момента, как ФБК подал в СК заявление с требованием возбудить уголовное дело о посягательстве на жизнь общественного деятеля (ст. 277 УК РФ) и покушении на убийство (ст. 105 УК РФ).

"До настоящего момента мы не получили никакого ответа: нам не отказали, не переслали заявление, не сказали, что продлили срок проверки, не возбудили дело", - пояснил он.

Навальный с 20 августа остается в коме. Ему стало плохо при пелете из Томска в Москву. 22 августа Навального перевезли в Берлин. Врачи немецкой клиники "Шарите", где находится политик, заявили, что клинические данные указывают на отравление политика веществом из группы ингибиторов холинэстеразы – какого именно, пока неясно.

МВД объявило о проверке обстоятельств госпитализации Навального спустя неделю, 27 августа, после заявления немецких врачей о возможности отравления. Генпрокуратура в тот же день отчиталась, что не усмотрела в случившемся признаков преступления.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16:56 Латынина: Кремль распространяет на всю Россию модель Донбасса

15:54 Специалист Минздрава об отравлении Навального: Впасть в кому можно без видимых причин

11:54 Лавров назвал неправдой заявления об отказе РФ расследовать ситуацию с Навальным

31 августа, 20:15 На сотрудника ФБК Албурова и съёмочную команду "навальнистов" напали в Татарстане

31 августа, 19:41 Пригожин намерен потратить взысканные с Навального деньги на его лечение

31 августа, 19:10 ФБК поведал о единороссах, возводящих в Новосибирске "аварийное" жильё

31 августа, 15:08 Домой к замглавы МО "Васильевский" пришли полицейские

31 августа, 13:24 Песков не увидел связи между отравлением Навального и избиением Егора Жукова

31 августа, 11:49 Врачи зафиксировали низкую температуру тела у Навального перед отправкой в Германию

30 августа, 17:14 Амосов связывает отравление Навального с актуальностью "умного голосования"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:57 Псков и Москву свяжут новые поезда с душевой в каждом вагоне

20:48 Как депутаты Петербурга поздравляли горожан с началом учебного года

20:20 Миронов осудил шаги правительства, облегчающие получение образования в кредит

19:58 Под Новгородом нашли следы поселений, существовавших более тысячи лет назад

19:29 Петербургское правительство раздаст денежные премии лучшим учителям

18:59 Удальцов уверен в планах Путина избавиться от оппозиции к думским выборам

18:49 Вишневский обратился в комитет по образованию из-за учительских методичек о войне

18:37 ФБК обжаловал в суде бездействие СК из-за отравления Навального

18:35 Бизнесмены просят Мишустина лишить Смольный права закрывать предприятия из-за пандемии

18:03 Бывшему замначальника Генштаба предъявили новое обвинение

18:02 В Смольном не ответили, на какой срок и почему Пикалев стал врио

17:59 Фонтаны у Парка Победы могут реконструировать по альтернативному проекту

17:30 Из-за нападения на борца с нелегальной торговлей у здания ГУ МВД проходят пикеты

17:25 Верховный суд отклонил иск КПРФ об оспаривании трехдневных выборов

16:56 Латынина: Кремль распространяет на всю Россию модель Донбасса

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru