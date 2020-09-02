Жена телеведущего ВГТРК Брилёва вслед за ним получила гражданство Британии

Супруга ведущего ВГТРК Сергея Брилёва Ирина обзавелась гражданством Великобритании: данную информацию обнаружило "МБХ медиа" в базе юридических лиц страны.

Запись о получении гражданства появилась в реестре ещё 2 июля: соответствующая отметка была сделана в истории компании IBBA PRODUCTIONS LTD, которая зарегистрирована на Брилёву.

Напомним, в 2018 году Фонд борьбы с коррупцией сообщил, что у Брилёва есть гражданство Британии, а на его супругу записана недвижимость в королевстве. Телеведущий подтвердил этот факт, заявив, что никогда этого не скрывал. Брилёв регулярно работает с событиями, связанными с президентом – например, на "Прямой линии" и инаугурации.