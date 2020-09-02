Российским школьникам придётся учиться дистанционно из-за грядущего трёхдневного голосования

В некоторых регионах учащимся придётся временно перейти на онлайн-обучение ввиду предстоящих трёхдневных выборов: данная мера объясняется тем, что многие избирательные участки располагаются именно в школах, передает "Коммерсант".

В числе субъектов РФ, в которых с 11 по 13 сентября должен пройти электоральный процесс, в том числе - Ленинградская область.

"Регионы решают проблему [c необходимостью разместить участки в школах] на свое усмотрение и разными способами — от объявления "дней здоровья" с занятиями на свежем воздухе до роспуска детей на внеплановые мини-каникулы", - уточняет "Коммерсант".

Издание располагает информацией, что учиться либо дома, либо на открытом воздухе, скорее всего, предстоит школьникам, проживающим в Иркутской, Белгородской, Оренбургской, Пензенской областях и ЯНАО.

Добавим, днём ранее Верховный суд отклонил иск КПРФ об оспаривании трехдневных выборов.