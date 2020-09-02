Экс-врио главы администрации "Лиговки-Ямской" оспаривает в суде свое снятие

Смольнинский районный суд Петербурга 2 сентября начал предварительное рассмотрение иска заместителя главы администрации МО "Лиговка-Ямская" Виктора Жданцева к главе муниципалитета Вадиму Войтановскому.

В начале 2020 года Жданцев временно исполнял полномочия главы местной администрация, пока эта должность была вакантной. После конфликта с Войтановским, он был снят с руководящего поста распоряжением главы муниципалитета. Жданцев считает, что таких полномочий у Войтановского не было. Он заявил ЗАКС.Ру, что решил судиться, чтобы добиться справедливости.

- Я это делаю не потому, что хочу вернуться на эту должность. Я просто хочу остановить Войтановского, - уточнил Жданцев.

В ходе предварительного заседания стороной ответчика было заявлено несколько ходатайств - все они были отклонены судом. В частности, представители Войтановского просили запросить документы Жданцева в администрации "Лиговки-Ямской". Суд решил, что истец и сам может их принести. Иск продолжает рассматривать через два месяца, 2 ноября.