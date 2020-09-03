Житель Архангельской области предстанет перед судом за комментарий о теракте в УФСБ региона

45-летний житель города Коряжма, расположенного в Архангельской области, стал фигурантом уголовного дела о публичном оправдании терроризма (ч. ст. 205.2 УК РФ) за комментарий о произошедшем в региональном управлении ФСБ теракте, передает "Интерфакс".

"Следствием установлено, что 31 октября 2018 года обвиняемый - пользователь сети интернет - со своей персональной страницы разместил в одной из групп под новостью о террористическом акте в здании регионального УФСБ текстовые комментарии, содержание которых, согласно результатам психолого-лингвистической экспертизы, направлено на оправдание и пропаганду терроризма", - отмечается в послании Следственного комитета.

Обвиняемый частично признал свою вину.

Напомним, ранее по аналогичному обвинению уже были осуждены несколько россиян. Само резонансное дело - дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой. Её оштрафовали на 500 тысяч рублей, признав виновной в оправдании терроризма из-за колонки, в которой она рассуждала о предпосылках теракта в здании управления ФСБ в Архангельске.

Взрыв в здании ФСБ в Архангельске произошел 31 октября 2018 года. По версии следствия, 17-летний местный житель пронес самодельную бомбу, которая взорвалась на входе у металлоискателя. Подрывник погиб, пострадали три человека. По некоторым данным, молодой человек состоял в чате анархистов, где сообщал о своих планах за несколько минут до взрыва. Возбуждено дело по статье "теракт".