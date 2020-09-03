Амосов обратился к главе петербургского МВД в защиту избитого активиста Виноградова

Депутат Заксобрания Петербурга Михаил Амосов обратился к начальнику управления МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину в защиту избитого активиста Александра Виноградова.

В обращении Амосов указал, что Виноградов обращался в полицию, когда заметил за собой слежку после нападения на него 15 августа. Активист просил установить личности следивших за ним, в полиции пообещали оказать помощь, но этого не сделали, написал в обращении Амосов. После этого 30 августа неизвестные избили Виноградова ногами и арматурой, а в ночь на 2 сентября подожгли его автомобиль.

"Таким образом, в отношении Виноградова и принадлежащего ему имущества совершен ряд противоправных действий, носящих систематический и организованный характер. Поэтому есть серьезные основания полагать, что все это связано с чьим-то желанием добиться прекращения общественной активности Виноградова, в частности, его работы по разоблачению организаторов незаконной торговли", - заявил Амосов.

Депутат просит Плугина привлечь к расследованию "наиболее квалифицированных" полицейских, взять дело под личный контроль, а также объяснить причину, по которой полицейские не помогли Виноградову, когда он к ним обратился.

Накануне Амосов встал в одиночный пикет у здания петербургского МВД, добиваясь расследования нападения на Виноградова.

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