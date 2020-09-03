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17:54

Приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП огласят 8 сентября

фото ЗакС политика Приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП огласят 8 сентября

Пресненский суд Москвы огласит приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП 8 сентября, передает ТАСС.

Ефремов выступил в суде с последним словом. По его словам, он решил, что "не будет отмазываться", и если бы он пользовался "телефонным правилом", то "этого бы суда не было".

"Поэтому пошел сюда, чтобы решить все честно. <...> Признаю свою вину и искренне раскаиваюсь, если это сделал я. Мне жаль потерпевших, у них большое горе, никакого негатива никогда к ним не испытывал, мне их очень жалко", - приводит слова Ефремова РИА "Новости".

"Алкоголь — дикое зло: если не знаешь меры, то попадешь на 11 лет на нары", - добавил актер.

Напомним, прокуратура запросила для Ефремова 11 лет колонии. Актер заявил, что признает вину.

Вечером 8 июня Ефремов, не справившись с управление, выехал на встречную полосу и врезался в "Газель". Водитель грузовика Сергей Захаров скончался по дороге в больницу. В крови Ефремова алкоголя, количество которого могло говорить о выпитой бутылке водки.

Актера обвинили по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). На одном из заседаний суда у него случился инсульт.

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